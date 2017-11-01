YouTube oldukça büyük bir mecra. Ancak maalesef ki içerisinde uygunsuz olarak dile getirilebilecek videolar da barındırmaktadır. Dolayısı ile bu uygunsuz videoları görüntülemek istemeyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. YouTube da bu yönde sizlere elbette seçenek sunmaktadır. Kısıtlı Mod adlı bu özelliği aktive ederek, uygunsuz videoları görüntülemeyi reddebilirsiniz. Elbette bu kısıtlı mod %100 çalışır diye bir kural yok. Ancak elbette normal şartlara göre uygunsuz videoları görmezsiniz. Dilerseniz YouTube’da kısıtlı mod nasıl açılır, şimdi öğreniyor olacağız.

AYRICA: Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Profil resminize tıklayın.

3) Kısıtlı Mod sekmesine tıklayın.

4) Açılan pencere ile kısıtlı modu aktive edebilirsiniz.