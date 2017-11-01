Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.393 yazıda 7.860 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:24 - Tarih: 15 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?YouTube oldukça büyük bir mecra. Ancak maalesef ki içerisinde uygunsuz olarak dile getirilebilecek videolar da barındırmaktadır. Dolayısı ile bu uygunsuz videoları görüntülemek istemeyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. YouTube da bu yönde sizlere elbette seçenek sunmaktadır. Kısıtlı Mod adlı bu özelliği aktive ederek, uygunsuz videoları görüntülemeyi reddebilirsiniz. Elbette bu kısıtlı mod %100 çalışır diye bir kural yok. Ancak elbette normal şartlara göre uygunsuz videoları görmezsiniz. Dilerseniz YouTube’da kısıtlı mod nasıl açılır, şimdi öğreniyor olacağız.

AYRICA: Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Profil resminize tıklayın.

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

3) Kısıtlı Mod sekmesine tıklayın.

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

4) Açılan pencere ile kısıtlı modu aktive edebilirsiniz.

YouTube Kısıtlı Mod Nedir? Nasıl Açılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri