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YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 27 Kasım 2019 - Yorum: 0

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YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?YouTube kanal oluşturma tarihi öğrenmek oldukça kolaydır. Yani kendi profilinize ait kanalınızı veya web siteniz için oluşturduğunuz kanalın oluşturulma tarihini öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise kanal sayfanıza giriş yaptıktan hemen sonra, Hakkında sekmesine gelin. Akabinde ise sağ tarafta yer alan İstatistikler başlığı altında kanal oluşturulma tarihini görebilirsiniz.

YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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