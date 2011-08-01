YouTube ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine, ara vermeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimiz de ise, kanal açıklaması eklemek ve iş sorguları için e-posta eklemek gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise YouTube kanalı için konum eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Dilerseniz kanalınızı daha da kişiselleştirmek için, konumunuzu eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise kanalınızdaki Hakkında sekmesine tıklayın öncelikle. Akabinde ise Konum adlı açılır menüden bulunduğunuz ülkeyi seçebilirsiniz. Hepsi bu.

AYRICA: YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal için Konum Ekleme Nasıl Yapılır?