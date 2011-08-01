Bir önceki içeriğimizde YouTube'da konum ekleme nasıl yapılır, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise YouTube kanal bağlantıları ekleme nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Yani sosyal medya hesap bağlantılarınızı veya web sitelerinizin bağlantılarını v.b. kanalınıza eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise öncelikle kanalınızdaki Hakkında sekmesine tıklayın. Ardından ise Bağlantılar adlı butona tıklayarak, Ekle adlı buton ile bağlantı eklemeye başlayabilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Bağlantıları Ekleme Nasıl Yapılır?