Bir YouTube kanalınız mevcut ise, bu kanalınızı insanlara en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak çok iyi olacaktır. Bunun için ise, bir kanal açıklaması eklemeniz gereklidir. Yani kanalınız ile neler yaptığınızı, yapacağınızı v.b. detaylı olarak kanal açıklaması bölümüne ekleyebilirsiniz. YouTube'da kanal açıklaması eklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kanalı Özelleştir butonuna tıklıyoruz.

2) Açılan sayfadaki Kanal açıklaması adlı butona tıklayalım.

3) İlgili kutucuğa kanal açıklamanızı girebilirsiniz.

4) Bitti butonu ile işlemleri kayıt edebilmektesiniz.