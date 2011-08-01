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YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:07 - Tarih: 28 Kasım 2019 - Yorum: 0

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YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?Bir YouTube kanalınız mevcut ise, bu kanalınızı insanlara en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak çok iyi olacaktır. Bunun için ise, bir kanal açıklaması eklemeniz gereklidir. Yani kanalınız ile neler yaptığınızı, yapacağınızı v.b. detaylı olarak kanal açıklaması bölümüne ekleyebilirsiniz. YouTube'da kanal açıklaması eklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Kanalı Özelleştir butonuna tıklıyoruz.

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Açılan sayfadaki Kanal açıklaması adlı butona tıklayalım.

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

3) İlgili kutucuğa kanal açıklamanızı girebilirsiniz.

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Bitti butonu ile işlemleri kayıt edebilmektesiniz.

YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

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