Yılbaşı Gelirlerinde App Store ve Google Play Karşılaştırması

2019 yılını ardımızda bırakırken, SensorTower şirketi tarafından hazırlanan raporda yılbaşında kazanılan App Store ve Google Play gelirleri açıklandı. Yılbaşı ve öncesindeki Noel döneminde yapılan harcamalar, App Store ve Google Play için dünya çapında yaklaşık 277 milyon dolar. Geçen yıl 249 milyon dolar olduğunu ve aynı döneme göre %11.3’lük bir artış olduğunu belirtelim.

277 milyon dolarlık market alışverişinin de %70’i (193 milyon dolar) App Store’da, geri kalan 84 milyon doları da Google Play'de harcanmış.

Toplam harcamanın 210 milyon doları ise oyunlara harcandı. Oyun harcamalarında liderlik, 8.5 milyon dolarlık harcama ile PUBG Mobile oyununa ait. Tinder uygulamasının geliri ise bu dönemde 2.1 milyon dolar.