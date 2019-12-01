Yerli Otomobil Tanıtıldı ve Özellikleri Açıklandı (Video)

Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda resmi tanıtımı yapılan yerli otomobil TOGG, iki farklı modeliyle karşımıza çıktı. Sedan ve SUV olarak iki farklı sınıfla boy gösteren yerli otomobiller, yapılan açıklamalara göre 2021'de fabrikası kurulacak ve 2022 yılında da yollara çıkacak. Birçok kişi tarafından sedan modelinin daha çok beğenildiğini de belirtelim.

Açıklanan proje kapsamında 2030 yılına kadar 5 farklı model üretileceği ifade edildi. Bursa Gemlik'te kurulacak olan fabrikada 4.323 kişilik bir istihdam sağlanacak. Ayrıca yıllık üretim konusunda da yüksek seviyelerde olacağı belirtiliyor. Tam kapasiteyle çalıştıktan sonra da Gayri safi milli hasılaya 50 milyar euroya kadar katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Yerli Otomobil Teknik Özellikleri

Yerli otomobil modellerinin özellikleri de açıklandı. İki farklı menzil ve beygir gücüyle gelen otomobiller, 300 km ve 500 km menzil ile 200 - 400 beygir olarak farklı modeller ile gelecek. Ayrıca belirtilenlere göre otomobilin pil teknolojisi de Türk mühendisler tarafından geliştirilecek.

Arkadan itişli model 200 beygir sunacak ve 0-100 km/h hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlayacak. 4x4 versiyonunda ise 400 beygir gücü ile 0-100 km/h hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlayacak. Güvenlik için maksimum hızın yazılımsal olarak 180 km/h hızda sınırlandırıldığını belirtelim.

Ayrıca hızlı şarj teknolojisi ile araçlar, 30 dakikanın altında bir süreyle %80 doluluğa ulaşabilecek. Bu da elektrikli araç kullanımı konusunda oldukça yeterli bir seviye. Çünkü dünya genelinde elektrikli otomobillerde bataryaların sağlığı konusunda %100 olarak tam dolum önerilmez.

Aynı zamanda yerli otomobil, internet üzerinden güncellemeler alabilecek ve ek özellikler zamanla eklenebilecek. İleri sürüş destek sistemleri sayesinde 3. seviye otonom sürüş teknolojisine hazır olan otomobiller, kendi segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacime sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Pininfarina K350 üzerinden şekillenen araçların dış bölümünü incelediğimizde dijital ayna teknoloji ile saklı kapı kolu dikkat çekiyor. Bu özellikler de oldukça şık ve yenilikçi duruyor.

Aracın iç tasarımında ise dört adet dijital ekran bizleri karşılıyor. 2020 yılında yapılacak olan marka ve model lansmanı ile daha net bilgiler ve görüntüler almayı düşünüyoruz. Yakında da araçların ön sipariş sürecinin başlanacağını ve bu sayede de üretim için kaynak oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca ilk müşteri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Kadar?

Tanıtım etkinliği kapsamında maalesef otomobillerin fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre yerli otomobil fiyatının 150 - 250 bin TL arasında olması bekleniyor.

Yerli Otomobil TOGG Tanıtım Videosu