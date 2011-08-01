Yerli Otomobil için MEB'den Destek Geldi

Geçtiğimiz ay sonunda, Gebze’deki Bilişim Vadisi‘nde tanıtımı yapılan yerli otomobil için MEB tarafından da destek geldi. Hızlı bir şekilde markalaşma süreci içerisinde olan TOGG için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobile destek için hazırladıkları planı paylaştı. Açıklamalara göre Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Elektrikli Araçlar" adında bir bölüm açılacak.

Yeni eğitim öğretim döneminde ilk derslerine başlayacak olan bölümde eletrikli araç konusunda öğrenci yetiştirilecek ve nitelikli öğrenciler sayesinde de istihdam yaratılacak. Zamanla buna benzer adımların da artacağı ifade ediliyor.

Yeni açılacak bölümde hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili tüm yetkinlikler işlenecek.