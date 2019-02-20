Geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S5e tabletini görücüye çıkaran Samsung, şimdi de hem şıklık hem de uygun fiyatlı tablet arayanlar için Galaxy Tab A 10.1‘i duyurdu. 10,1 inç IPS LCD ekranından 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük sunan tablet, gücünü Exynos 7904 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden alıyor. MikroSD kart desteği ile arttırılabilen 32 GB dahili hafızaya sahip olan Galaxy Tab A 10.1, 8 MP arka ve 5 MP ön kamera ile 10 saatlik kullanım imkanı sağlayan 6.150 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde bulunduruyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan tablet, siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri ile satın alınabilecek.

5 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak olan tabletin fiyat etiketine baktığımızda; Wi-Fi versiyonlu Galaxy Tab A 10.1 yaklaşık 210 eurodan, LTE versiyonlusu ise yaklaşık 270 eurodan satın alınabileceğini görüyoruz.