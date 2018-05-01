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Yeni Gmail Tasarımına Geçiş Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 15 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yeni Gmail Tasarımına Geçiş Nasıl Yapılır?Kısa süre önce Google‘ın e-posta servisi olan Gmail yepyeni bir tasarıma kavuştu. Daha modern ve sade bir tasarım ile karşımıza çıkan Gmail’e bu vesile ile birçok yenilik ve geliştirme de geldi. Dolayısı ile daha güvenli ve stabil bir Gmail deneyimi için Gmail’in yeni tasarımına geçiş yapabilirsiniz. Şu an ilgili tasarım varsayılan olmadığı için, isteğe bağlı olarak geçilebiliyor. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: Chrome için Gmail Uyarı Eklentisi (Uzantısı)

Yeni Gmail Tasarımına Geçiş Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Yeni Gmail Tasarımına Geçiş Nasıl Yapılır?

  • Yeni Gmail ürününü dene sekmesine tıklayın.

Yeni Gmail Tasarımına Geçiş Nasıl Yapılır?

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