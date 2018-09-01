Yeni Bir Netflix Orijinal Dizisi Geliyor: Narcos: Mexico [Video]

Netflix tarafından yayınlandıktan sonra büyük ses getiren ve yüksek izleyici kitlesi elde eden Narcos, Kolombiya topraklarından sonra Meksika’ya ayak basmaya hazırlanıyor. Netflix orijinal dizisi olarak platform üzerinden yayınlanmayı bekleyen Narcos: Mexico, Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin hikayesini konu alıyor. Dizide imparatorluk kurmak isteyen Félix Gallardo karakterini Diego Luna, DEA ajanı Kiki Camarena karakterini ise Michael Peña canlandırıyor. Heyecanla beklenilen dizi, 16 Kasım tarihinde Netflix üzerindeki yerini alacak. Dizi ile ilgili paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.