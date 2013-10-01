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Yeni Avatar Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:59 - Tarih: 24 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Yeni Avatar Filmlerinin Vizyon Tarihleri AçıklandıTüm zamanların gişe hasılatı (2,78 milyar $) rekorunu elde eden Avatar‘ın yeni filmlerine ait vizyon tarihleri netlik kazandı. Dedikodulara göre 2018 yılında vizyona girmesi beklenen Avatar 2, daha sonrasında yönetmeni James Cameron tarafından bu bilginin doğru olmadığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamalara göre sadece Avatar 2 değil, Avatar 3, 4 ve 5′in de hazırlık sürecinde olduğu belirtilmişti. Avatar’ın Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre merakla beklenen Avatar 2, 18 Aralık 2020‘de, Avatar 3, 17 Aralık 2021′de, Avatar 4, 20 Aralık 2024′te ve Avatar 5 ise 19 Aralık 2025′te vizyona girecek. Avatar filmlerinin senaryolarına dair bilgiler ise henüz belli değil.

Yeni Avatar Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı

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