Bazı Chrome uygulamaları doğru tabir ise, “hayatı kolaylaştırıcı,” bir işleve sahip. Özellikle tasarım yapanlar, bilirler bunu. WhatFont adlı uzantı (eklenti) ile merak ettiğiniz yazı tiplerinin adını direkt olarak öğrenebiliyorsunuz. Böylelikle ilgili yazı tipini bulmak için uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Kesinlikle Chrome kullanıcılarının eklemesi gerektiğine inandığım bir uzantı. Bir yazı tipini öğrenmek istiyorsanız siz de, bu uzantıyı denemeyi düşünebilirsiniz. Kesinlikle basit ve pratik bir uzantı.

AYRICA: Chrome’da İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

Adres: WhatFont