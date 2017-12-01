Yayımlanmış Tüm WordPress Versiyonlarına Göz Atın

WordPress her geçen gün kendisini geliştiren bir açık kaynak kodlu sistem. Dolayısı ile bu durum da onun kullanımının milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlıyor. Peki, siz de benim gibi tüm WordPress sürümlerinin yer aldığı bir listeyi incelemek istediniz mi hiç? Bence bu iyi bir vakit değerlendirme aracı olabilir. WordPress Codex‘te yer alan buradaki sayfaya tıklayarak, bu zamana kadar ki tüm WordPress versiyonlarına ve blog içeriklerine ulaşabilirsiniz. Geçmişe gitmek bu olsa gerek…

AYRICA: WordPress için “Site Görünürlüğü”nü Mutlaka Kontrol Edin