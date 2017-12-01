Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Yayımlanmış Tüm WordPress Versiyonlarına Göz Atın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 06 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yayımlanmış Tüm WordPress Versiyonlarına Göz AtınWordPress her geçen gün kendisini geliştiren bir açık kaynak kodlu sistem. Dolayısı ile bu durum da onun kullanımının milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlıyor. Peki, siz de benim gibi tüm WordPress sürümlerinin yer aldığı bir listeyi incelemek istediniz mi hiç? Bence bu iyi bir vakit değerlendirme aracı olabilir. WordPress Codex‘te yer alan buradaki sayfaya tıklayarak, bu zamana kadar ki tüm WordPress versiyonlarına ve blog içeriklerine ulaşabilirsiniz. Geçmişe gitmek bu olsa gerek…

AYRICA: WordPress için “Site Görünürlüğü”nü Mutlaka Kontrol Edin

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.457 yazıda 7.902 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık