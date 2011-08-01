Yarım Saatte Şarj Olan Akıllı Telefon: Oppo Reno Ace

Oppo, şarj adaptörü ile yarım saatte tam dolumu vadettiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Oppo Reno Ace, teknik özellikleri ve fiyatı ile telefon severler için tanıtıldı. 6.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ve damla çentikli ekrana sahip olan akıllı telefon, 20:9 formatında ve 90 Hz yenileme hızı ile oldukça akıcı bir kullanım sunuyor.

Oppo Reno Ace Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü Snapdragon 855 Plus işlemcisinden ve 12 GB RAM belleğinden alan Oppo Reno Ace, depolama alanı tarafında 128 GB/256 GB hafıza seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryanın dikkat çeken şarj adaptörü ise 65W değerinde.

Kamera tarafına baktığımızda; arka tarafında 48 MP geniş açı + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik sensörü olmak üzere 4 kamera dizilimi bulunan cihazın ön tarafında da 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Oppo Reno Ace Fiyatı Ne Kadar?

Akıllı telefonun resmi olarak fiyatı açıklanmasa da daha önceden yapılan sızıntı haberler doğrultusunda Oppo Reno Ace modelinin 500 dolar fiyat bandında olacağı öngörülüyor.