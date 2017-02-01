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Yapışkan Notları Silmeden Gizleyelim

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:19 - Tarih: 06 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Yapışkan Notları Silmeden GizleyelimBilgisayarda çok fazla vakit geçirenler ya da işlerini yapanlar, Windows Vista ile kullanıma sunulan yapışkan notların faydalarından daha çok yararlanıyorlardır. Telefon numarası, mail adresi, işin yapılması gereken gün ya da daha birçok bilgi, yapışkan notlar sayesinde not alınabiliyor ve bilgisayarlarımızın masaüstünde yer alıyor. Bu yazımızda yapışkan notları silmeden gizlemeyi konu alıyoruz. Ayrıca ”silinen yapışkan notlar nasıl geri getirilir? diyorsanız aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yapışkan Notları Silmeden Gizleyelim

Konumuza dönecek olursak, açık olan yapışkan notları silmeden gizlemek için tek yapmanız gereken sadece yapışkan nota tıkladıktan sonra “Alt+F4” tuşlarına birlikte basmak. Bu şekilde yapışkan notlar silinmeden masaüstünden kalkacaktır. Tekrar getirmek için yapışkan notlar uygulamasını açabilirsiniz.

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