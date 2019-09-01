Bir Rus şirketi olan Yandex tarafından geliştirilen Yandex.Navigasyon'u indirmek, hem Android hem de iOS plâtformları için kesinlikle mümkündür. Yandex.Navigasyon anlık olarak trafik durumunu takip etmek için geliştirilen birebir uygulama olarak dile getirilebilir. Tamamen ücretsiz olan uygulama ile, yapılabilecek birçok şey bulunuyor. Yandex.Navigasyon sayesinde, trafik yoğunluğu hakkında fikir sahibi olabilir, bilmediğiniz yolları keşfedebilirsiniz. Müthiş bir kolaylık sağlıyor.

Yandex.Navigasyon İndir (Android ve iOS Uygulaması)

Ayrıca sesli arama özelliği ile, yazmanıza gerek kalmadan, sesli bir şekilde aksiyon alabilirsiniz. Gece ve gündüz modu sayesinde, daha eğlenceli bir uygulama deneyimi yaşayabilirsiniz. Yandex.Navigasyon özellikleri ile ilgili birkaç bilgi daha verilebilir. Öğrenmeye devam edelim o zaman...

Yandex.Navigasyon indirmek tamamen ücretsizdir. Herhangi bir bedel söz konusu olmamakla birlikte, uygulamanın bu denli çok fazla insan tarafından kullanılmasının temel sebebi de budur.

İnternet olmadığı zamanlarda, çevrimdışı navigasyonu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yani çevrimdışı olarak da yer araması yapabilmektesiniz.

Yollarda meydana gelebilecek, trafik kazası veya yol çalışması gibi konularda da bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu şekilde hangi yoldan gitmeniz gerektiğine daha iyi karar verebilirsiniz.

Türkiye'de tam 81 ilde hizmet veren Yandex.Navigasyon, Türkçe dil desteği de sunmaktadır. Dolayısı ile tamamen ücretsiz ve Türkçe bir uygulamadır Yandex.Navigasyon uygulaması sevgili arkadaşlar.

Yandex.Navigasyon Nedir? Ne İşe Yarar? (Video)

Yandex.Navigasyon indirmek için aşağıdaki Android ve iOS uygulama butonlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde cihazınıza indirme işlemini başlatabilir, kurulum sağlayabilirsiniz. Trafiğin o can sıkıcı yorgunluğunu üzerinizden atmak için bu ücretsiz navigasyon aracını kullanın.