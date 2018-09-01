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Fatih Özel Kolej

Yandex.Çeviri: Alternatif Online Çeviri Uygulaması

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:38 - Tarih: 15 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Yandex.Çeviri: Alternatif Online Çeviri UygulamasıGoogle Translate bizlere çeviri konusunda oldukça yardımcı olan bir uygulama. Ancak özellikle önemli doküman çevirilerinde sadece Google Translate ile yetinmemek doğru bir tercih olabilir. Çünkü Yandex.Çeviri de kesinlikle önemli bir online çeviri uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani en azından ikisini de bir arada kullanmanız sizin için faydalı olabilmektedir. Yandex.Çeviri sitesine giderek, giriş yapmadan ve tamamen ücretsiz bir şekilde çevirilerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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