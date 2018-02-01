Yandex Browser’ın Beta Sürümünü İlk Siz Deneyin

Yandex Browser, tarayıcı pazarında oldukça iyi bir konumda. Bilhassa Rusya‘da sık kullanıldığı dile getirilebilir. İncelemelerime göre Chromium altyapısına sahip olan en iyi browser’lardan diyebilirim. Dolayısı ile Yandex Browser’ın en güncel ve en yeni özelliklerini denemek adına Beta sürümünü denemek isteyebilirsiniz. Böylelikle yenilikleri de önceden deneyimlemiş olacaksınız. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile Yandex Browser’ın Beta sürümünü bugün indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adres: Yandex Browser (Beta)