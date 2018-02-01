Yandex Browser sürekli olarak geliştirilen bir browser olarak karşımızda duruyor. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise, Yandex Browser’da sekme görünümünü değiştirmek ve koyu temayı aktif etmek gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise, daha farklı bir konuyu ele alıyor olacağız. Şunu merak ediyorum, Windows ile birlikte Yandex Browser’ın da otomatik olarak açılmasını ister miydiniz? Bu özellik var çünkü. Bu özelliği açmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Güncellemeleri Denetleme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’ı Windows ile Birlikte Başlatmak