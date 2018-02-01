Yandex Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Birçok browser'da olduğu gibi, Yandex Browser'da da, birtakım istatistik verileri ve hata raporları v.b. tarayıcı sahibi firmaya gönderilir. Ancak isteğe bağlı olarak bu veri gönderimini kapatmak mümkündür. Yandex Browser'da veri gönderimini kapatmak için ise, öncelikle Ayarlar sayfasına gelin ve en altta yer alan Kişisel bilgi ayarları bağlantısına tıklayın. Ardından ise aşağıdaki görselde yer alan seçenekleri boş bırakarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser Ayrı Pencerede Video Görüntülemek

Yandex Browser'da Veri Gönderimini Kapatalım