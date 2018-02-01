Yandex tarafından üretilen ve Chromium altyapısına sahip olan Yandex Browser, rakipleri karşısında dik durabilmek için sürekli olarak geliştiriliyor. Ayrıca hız bakımından en az Chrome kadar iyi demek de yanlış olmayacaktır. Peki, sormamıza izin verin. Yandex Browser’da varsayılan arama motoru nasıl değiştirilir, bunu biliyor muydunuz? Google’ı varsayılan arama motoru yapmak isteyebilirsiniz, bu çok basit. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

Yandex Browser ayarları sekmesine tıklayın.

Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Arama motorları bölümüne gelin.