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Yandex Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:32 - Tarih: 27 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Varsayılan Arama Motorunu DeğiştirmekYandex tarafından üretilen ve Chromium altyapısına sahip olan Yandex Browser, rakipleri karşısında dik durabilmek için sürekli olarak geliştiriliyor. Ayrıca hız bakımından en az Chrome kadar iyi demek de yanlış olmayacaktır. Peki, sormamıza izin verin. Yandex Browser’da varsayılan arama motoru nasıl değiştirilir, bunu biliyor muydunuz? Google’ı varsayılan arama motoru yapmak isteyebilirsiniz, bu çok basit. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

  • Yandex Browser ayarları sekmesine tıklayın.

Yandex Browser'da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Yandex Browser'da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

  • Arama motorları bölümüne gelin.

Yandex Browser'da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

  • Açılır menüden Google‘ı seçerek işlemleri tamamlayın.

Yandex Browser'da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

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