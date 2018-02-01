Yandex Browser ile varsayılan olarak gelen birçok önemli özellik mevcut. Önceki bir içeriğimizde ise, antişok özelliğini kapatmak ile ilgili adımları izlemiştik. Şimdi ise Turbo Mod kapatma ile ilgili adımlara göz atacağız. Turbo mod nedir? İnternet üzerinde daha hızlı gezinti yapabilmenize olanak tanıyan bir özellik. Ancak siz İnternet’i normal bir hızda kullanmayı tercih edebilirsiniz ve bu yüzden ilgili özelliği kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da İndirilenler Konumunu Değiştirmek

Yandex Browser’da Turbo Mod Kapatma Nasıl Yapılır?