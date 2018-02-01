Yandex Browser ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bugün ise mevcut olan tüm yer imlerimizi (favorilerimizi) görüntülemeyi öğreniyor olacağız. Bu şekilde, dilediğiniz yer imlerinizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Yandex Browser’da tüm favorileri görüntülemek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde favorilerinizin düzenini daha rahatlıkla belirleyebileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Hemen anlatıma geçelim.

AYRICA: Yandex Browser’da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak

Yandex Browser’da Tüm Favorileri Görüntülemek

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Favoriler bölümüne giriş yapın.