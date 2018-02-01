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Yandex Browser’da Tüm Favorileri Görüntülemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:17 - Tarih: 24 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Tüm Favorileri GörüntülemekYandex Browser ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bugün ise mevcut olan tüm yer imlerimizi (favorilerimizi) görüntülemeyi öğreniyor olacağız. Bu şekilde, dilediğiniz yer imlerinizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Yandex Browser’da tüm favorileri görüntülemek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde favorilerinizin düzenini daha rahatlıkla belirleyebileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Hemen anlatıma geçelim.

AYRICA: Yandex Browser’da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak

Yandex Browser’da Tüm Favorileri Görüntülemek

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Yandex Browser'da Tüm Favorileri Görüntülemek

  • Favoriler bölümüne giriş yapın.

Yandex Browser'da Tüm Favorileri Görüntülemek

  • Tüm favorileriniz işte karşınızda…

Yandex Browser'da Tüm Favorileri Görüntülemek

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