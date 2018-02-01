Yandex Browser kullananların bileceği üzere, Yandex Browser’da “Tablo” adlı bir özellik mevcut. Bu özellik sayesinde tablonuza favori sitelerinizi ekleyebileceğiniz gibi, artık klasör bazlı site de ekleyebiliyorsunuz. Yani bu klasör içerisine birçok site daha ekleme şansınız mevcut. Dolayısı ile yer imleri olarak düşünebilirsiniz bunu. Kesinlikle faydalı ve pratik bir özellik olduğuna inanıyorum. Eğer siz de Yandex Browser’da tablo içerisine site veya klasör eklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Bilgi Sağlayıcıları Kapatalım

Yandex Browser’da Tablo’ya Site veya Klasör Eklemek