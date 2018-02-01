Yandex Browser bizlere birçok konuda kolaylık sağlamaktadır. Örneğin, yanlışlıkla bir sekme kapattığınızı düşünün. Bu gibi durumlarda ne yaparsınız? İşte, bu gibi olası durumlar için geliştirilen süper bir özellik mevcut. Yandex Browser’da “Son kapatılan” olarak geçen özellik sayesinde, son kapatılan sekmeleri kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde yanlışlıkla veya hatalı bir şekilde kapattığınız sekmelere hemen ulaşabilir, tekrar ilgili sekmeyi açmayı düşünebilirsiniz.

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Yandex Browser’da Son Kapatılan Sekmeleri Görüntülemek