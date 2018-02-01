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Yandex Browser’da Sekmelerin Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:37 - Tarih: 17 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Sekmelerin Konumunu DeğiştirmekGeçtiğimiz Yandex Browser ile ilgili içeriğimizde, fare hareketlerini kapatmak ile ilgili adımları incelemiş idik. Şimdi ise, daha farklı bir konu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi tarayıcılardaki sekmeler genellikle üst konumda yer alır. Ancak isterseniz, Yandex Browser’da sekmelerin konumunu değiştirebilir ve altta olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen kullanım alışkanlığı ile ilgili bir durum. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde aksiyon alabilmeniz için yeterli olacaktır. Faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

Yandex Browser’da Sekmelerin Konumunu Değiştirmek

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sekmelerin konumu bölümündeki Altta kutucuğunu onaylayın.

Yandex Browser'da Sekmelerin Konumunu Değiştirmek

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