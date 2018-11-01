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Yandex Browser’da Sekmelerin Görünümünü Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 17 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Sekmelerin Görünümünü DeğiştirmekYandex Browser‘a gelen son güncelleme ile yepyeni bir özellik daha karşımızda! Bu güncelleme ile artık sekmelerin görünümünü değiştirebileceğiz. Yani sekme kenarlarını daha keskin, daha oval v.b. şeklinde güncelleyebiliyorsunuz. Chromium’a da bu yönde güncelleme gelmiş idi, hatırlarsanız. Yandex de bu yönde bir güncelleme getirdi kullanıcılarına. Peki Yandex Browser’da sekmelerin görünümünü değiştirmek nasıl yapılır? Dilerseniz bunu anlatıyor olacağız.

AYRICA: Yandex Browser’da Koyu Temayı Aktif Etmek

Yandex Browser’da Sekmelerin Görünümünü Değiştirmek

  • Öncelikle Ayarlar sayfasına giriş yapın.
  • Sekmelerin görünümü adlı butona tıklayın.

Yandex Browser'da Sekmelerin Görünümünü Değiştirmek

  • Sekmelerin formu altındaki seçeneklerden dilediğinizi seçin.

Yandex Browser'da Sekmelerin Görünümünü Değiştirmek

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