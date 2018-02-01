Yandex Browser’da Sayfa Metin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Yandex Browser ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içerik serimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise sizlerle bir browser koruma kalkanı olan Protect ve ana şifre hakkında bilgi vermiştim. Şimdi ise farklı bir konu hk. bilgi veriyor olacağım. Zaman zaman İnternet sitelerinin font’ları küçük olabiliyor. Bunun için sayfa metin boyutu büyütmek gerekebilir. İşte Yandex Browser’da da sayfa metin boyutu değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Yandex Browser ayarları butonuna tıklayın ve ölçeklendirme aracı ile dilediğiniz gibi metin boyutunu ayarlayın. Genellikle bu değer %100 olarak ayarlanmıştır. Ancak siz dilediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz.