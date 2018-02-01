Yandex Browser ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Yandex Browser’da oldukça güzel bir özellik mevcut. Şöyle ki, sekme renkleri, sitelerin tasarımlarına göre değişiyor. Böylelikle hangi sitede olduğunuzu daha kolay algılayabiliyorsunuz. Ancak bu durum kullanım alışkanlığı ile ilgili olduğu için, dilerseniz aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği devre dışı bırakabilmektesiniz. Bu yöndeki karar tarafınıza ait olacak olup, şimdi ise ilgili adımları paylaşıyor olacağız…

AYRICA: Yandex Browser’da Gizli Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Renkli Sekme Özelliğini Kapatmak