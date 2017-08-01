Yandex Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün, Yandex Browser’da otomatik şifre kaydetmek için varsayılan olarak aktive gelen ilgili özelliği deaktif etmeyi öğreniyor olacağız. Genellikle şifreler otomatik olarak kayıt ediliyor ancak bunu tercih etmeyebilirsiniz. Bunun için ise, ilgili özelliği kapatmanız mümkün. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de bu özelliği kapatmayı öğrenebilir, dilerseniz hemen bugün deneyebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser için Harikulade Arka Plan Galerisi

Yandex Browser’da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak