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Yandex Browser’da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:22 - Tarih: 19 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Otomatik Şifre Kaydetmeyi KapatmakYandex Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün, Yandex Browser’da otomatik şifre kaydetmek için varsayılan olarak aktive gelen ilgili özelliği deaktif etmeyi öğreniyor olacağız. Genellikle şifreler otomatik olarak kayıt ediliyor ancak bunu tercih etmeyebilirsiniz. Bunun için ise, ilgili özelliği kapatmanız mümkün. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de bu özelliği kapatmayı öğrenebilir, dilerseniz hemen bugün deneyebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser için Harikulade Arka Plan Galerisi

Yandex Browser’da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak

  • Öncelikle Ayarlar sayfasına giriş yapın.
  • Şifreler sekmesine gelin.
  • Şifreleri varsayılan olarak kaydet seçeneğini boş bırakın.

Yandex Browser'da Otomatik Şifre Kaydetmeyi Kapatmak

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