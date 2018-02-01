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Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:03 - Tarih: 26 Mart 2019 - Yorum: 0

Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı KapatalımBildiğiniz gibi her tarayıcıda "otomatik form doldurma," özelliği aktivedir. Böylelikle doldurduğunuz formları, hatırlamak zorunda kalmaz ve daha sonra aynı form üzerinden doldurduğunuz terimleri görebilirsiniz. Yandex Browser'da da doğal olarak bu özellik mevcut. Ancak ben formlara tıkladığım zaman, önceden girdiğim verileri görmek istemediğim için, bu özelliği deaktif etmeyi tercih ediyorum. Eğer siz de Yandex Browser'da, otomatik form doldurma özelliğini kapatmak istiyorsanız, Ayarlar > Araçlar bölümünde yer alan, aşağıdaki görseldeki seçenekten onayı kaldırabilirsiniz.

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Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım

Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım

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