Bildiğiniz gibi her tarayıcıda "otomatik form doldurma," özelliği aktivedir. Böylelikle doldurduğunuz formları, hatırlamak zorunda kalmaz ve daha sonra aynı form üzerinden doldurduğunuz terimleri görebilirsiniz. Yandex Browser'da da doğal olarak bu özellik mevcut. Ancak ben formlara tıkladığım zaman, önceden girdiğim verileri görmek istemediğim için, bu özelliği deaktif etmeyi tercih ediyorum. Eğer siz de Yandex Browser'da, otomatik form doldurma özelliğini kapatmak istiyorsanız, Ayarlar > Araçlar bölümünde yer alan, aşağıdaki görseldeki seçenekten onayı kaldırabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser'da Banka Kartları Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım