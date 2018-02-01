Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Yandex Browser’da İndirilenler Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:31 - Tarih: 18 Mayıs 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yandex Browser'da İndirilenler Konumunu DeğiştirmekGeçtiğimiz bir içeriğimizde Edge’de İndirilenler konumunu değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise Yandex Browser’da İndirilenler konumunu değiştirmek ile ilgili yönergelere göz atıyor olacağız. Yani indirilen dosyalarınızın standart (varsayılan) konumunu arzu ederseniz değiştirebilirsiniz ve dosyaların farklı bir yerde depolanmasına izin verebilirsiniz. Peki biz bunu Yandex Browser’da nasıl yapabiliriz? Çok kolay… Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Sekmelerin Konumunu Değiştirmek

Yandex Browser’da İndirilenler Konumunu Değiştirmek

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • İndirilenler > Değiştir butonu ile konumu değiştirebilirsiniz.

Yandex Browser'da İndirilenler Konumunu Değiştirmek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.673 yazıda 8.083 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık