Geçtiğimiz bir içeriğimizde Edge’de İndirilenler konumunu değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise Yandex Browser’da İndirilenler konumunu değiştirmek ile ilgili yönergelere göz atıyor olacağız. Yani indirilen dosyalarınızın standart (varsayılan) konumunu arzu ederseniz değiştirebilirsiniz ve dosyaların farklı bir yerde depolanmasına izin verebilirsiniz. Peki biz bunu Yandex Browser’da nasıl yapabiliriz? Çok kolay… Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Sekmelerin Konumunu Değiştirmek

Yandex Browser’da İndirilenler Konumunu Değiştirmek