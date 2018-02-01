Yaptığınız aramaları gizli tutmayı düşünebilirsiniz, bu sizin en doğal hakkınız. Ancak bu gibi durumlarda tamamen görünmez olmadığınızı unutmamalısınız. Yani bu durum sadece sorgularınızın daha gizli kalmasını sağlar. Yandex Browser‘da Gizli Mod adlı özellik ile bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Yaptığınız gezintilerin gizli kalmasını istiyorsanız eğer, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atacağız. Faydalı olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Yandex Browser’da Turbo Mod Kapatma Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Gizli Mod Açma Nasıl Yapılır?