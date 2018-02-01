Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Yandex Browser’da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 29 Mayıs 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yandex Browser'da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?Bilirsiniz, Flash içerikleri bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısı ile bu gibi durumlarda, çok gerekmediği müddetçe Flash içeriğini engellemek gerekebiliyor. Yandex Browser‘da da bu yönde geliştirilmiş bir uzantı mevcut. Yani bu eklentiyi aktive etmenizin ardından, tüm Flash içeriği engelleniyor ve olası yavaşlık sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. Aşağıdaki adımlar ile, Yandex Browser’da Flash içeriğini engelleme nasıl yapılır, öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Donanım Hızlandırma Nasıl Kapatılır?

Yandex Browser’da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ardından Uzantılar sekmesine tıklayın.
  • Flash içeriğinin engellenmesi uzantısını Açık konuma getirin.

Yandex Browser'da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.685 yazıda 8.086 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık