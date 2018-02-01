Bilirsiniz, Flash içerikleri bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısı ile bu gibi durumlarda, çok gerekmediği müddetçe Flash içeriğini engellemek gerekebiliyor. Yandex Browser‘da da bu yönde geliştirilmiş bir uzantı mevcut. Yani bu eklentiyi aktive etmenizin ardından, tüm Flash içeriği engelleniyor ve olası yavaşlık sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. Aşağıdaki adımlar ile, Yandex Browser’da Flash içeriğini engelleme nasıl yapılır, öğrenebilirsiniz.

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Yandex Browser’da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?