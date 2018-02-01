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Yandex Browser’da Favoriler Panelini Göstermek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:04 - Tarih: 24 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Favoriler Panelini GöstermekYandex Browser‘da yer imleri “favoriler” olarak geçmektedir. Dolayısı ile sık sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinizi, favoriler bölümüne kayıt edebilir ve daha sonra da daha kolay ulaşabilirsiniz. Peki, Yandex Browser’da favoriler panelini açmak nasıl yapılmaktadır? Oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacak olup, böylelikle yer imleriniz (favoriler) en üstte görünmeye başlayacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

Yandex Browser’da Favoriler Panelini Göstermek

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Favoriler panelini göster bölümündeki Her zaman seçeneğini işaretleyin.

Yandex Browser'da Favoriler Panelini Göstermek

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