Yandex Browser‘da yer imleri “favoriler” olarak geçmektedir. Dolayısı ile sık sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinizi, favoriler bölümüne kayıt edebilir ve daha sonra da daha kolay ulaşabilirsiniz. Peki, Yandex Browser’da favoriler panelini açmak nasıl yapılmaktadır? Oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacak olup, böylelikle yer imleriniz (favoriler) en üstte görünmeye başlayacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

Yandex Browser’da Favoriler Panelini Göstermek