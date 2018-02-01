Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Yandex Browser’da Favori Simgelerini Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:16 - Tarih: 18 Ekim 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yandex Browser'da Favorilerin Simgelerini GizlemekYandex Browser’da favori panelini göstermek ile ilgili adımları burada görmüştük. Şimdi ise, favori simgelerini gizlemeyi öğreniyor olacağız. Örneğin, favori panelinde daha çok favori (yer imi) bulundurmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden de simgeleri deaktif edebilmeniz mümkündür. Bu şekilde yer imlerine ait simgeler görüntülenmeyeceği için, bir bakışta göreceğiniz bookmark sayısı daha fazla olacaktır. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Sayfa Metin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Yandex Browser’da Favori Simgelerini Gizlemek

  • Yandex Browser ayarları butonuna tıklayın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Simgeleri göster seçeneğini boş bırakın.

Yandex Browser'da Favorilerin Simgelerini Gizlemek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.831 yazıda 8.153 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık