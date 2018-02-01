Yandex Browser’da favori panelini göstermek ile ilgili adımları burada görmüştük. Şimdi ise, favori simgelerini gizlemeyi öğreniyor olacağız. Örneğin, favori panelinde daha çok favori (yer imi) bulundurmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden de simgeleri deaktif edebilmeniz mümkündür. Bu şekilde yer imlerine ait simgeler görüntülenmeyeceği için, bir bakışta göreceğiniz bookmark sayısı daha fazla olacaktır. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Sayfa Metin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Yandex Browser’da Favori Simgelerini Gizlemek