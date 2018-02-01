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Yandex Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 16 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Fare Hareketlerini KapatmakYandex Browser ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi fare hareketleri, birçok işlemin daha kolay ve hızlı yapılabilmesine olanak tanır. Ancak bu durum, çalışırken yanlışlıkla da aksiyon alınmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden arzu ederseniz Yandex Browser’da fare hareketleri özelliğini deaktif konuma getirebilirsiniz. Böylelikle fare hareketleri tamamen kapanmış olacaktır. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’a Ana Sayfa Düğmesi Eklemek

Yandex Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.

Yandex Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Fare hareketleri bölümünde yer alan  seçeneğindeki onayı kaldırın.

Yandex Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

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