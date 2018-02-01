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Yandex Browser’da Eşitleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:39 - Tarih: 25 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Eşitleme Nasıl Yapılır?Yandex Browser‘daki favorilerinizi, şifrelerinizi, ayarlarınızı v.b. tüm konfigürasyonu eşitlemek isteyebilirsiniz. Yani böylelikle tüm ayarları kayıt etmiş olacaksınız. Bunun için eşitleme gerekmektedir. Yandex hesabınız var ise, eşitleme çalıştırmak çok basit. Ayarlar menüsünde yer alan Eşitleme sekmesine tıkladıktan sonra, açılan sayfada kullanıcı bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, Yandex Browser kurulu olan tüm cihazlarda mevcut ayarlarınıza tekrar ulaşabileceksiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Yeni Sekme Arka Planını Değiştirmek

Yandex Browser’da Eşitleme Nasıl Yapılır?

  • Eşitleme sekmesine tıklıyoruz.

  • İlgili bilgileri doldurup, Eşitlemeyi çalıştır butonuna tıklıyoruz.

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