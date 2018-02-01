Yandex Browser’da Eşitleme Bilgisini Gizlemek

Yandex Browser‘ın son sürümleri ile birlikte gelen bir özellik mevcut. Yandex Browser ayarları menüsüne “eşitleme bilgisi” hk. detaylar geliyor. Böylelikle eşitleme yapılan veya yapılabilecek favori sayısı, şifre sayısı ve eklenti sayısı v.b. bilgisi söz konusu. Ancak tarayıcınızın ayarlar sayfasında eşitleme bilgisini görmek istemiyorsanız, bunu gizlemek mümkün. Ayarlar menüsündeki ilgili özelliği devre dışı bırakmanız, bu yönde yeterli olacaktır ve başka işleme gerek bulunmamaktadır.

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