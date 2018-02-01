Yandex Browser bilindiği üzere Chromium altyapısına sahip. Ancak Chrome‘a göre birçok yönden farklı ve benzersiz özelliklere de sahip denilebilir. Örnek olarak ise Protect koruması ve ana şifre gibi özellikleri dile getirilebilir. Ancak bir de şu özelliği var ki, gerçekten muhteşem. Cihazınız prize takılı olmadığında örneğin, enerji tasarrufu özelliğini aktive edebiliyorsunuz. Fakat buna ihtiyacınız olmayabilir. Dolayısı ile enerji tasarrufu özelliğini kapatmak için adımları izleyebilirsiniz.

Yandex Browser’da Enerji Tasarrufu Özelliğini Kapatmak

1) Yandex Browser ayarları adlı butona tıklayın.

2) Enerji tasarrufu bölümündeki seçenekleri kapatın.