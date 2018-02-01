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Yandex Browser’da Donanım Hızlandırma Nasıl Kapatılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:21 - Tarih: 28 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Donanım Hızlandırma Nasıl Kapatılır?Tarayıcı için donanım hızlandırma özelliği, belki gerçekten de hız sorununu çözebilir. Ancak kimi zamanlar tarayıcı bazlı problemlerin başında da bu özellik geliyor. Bilirsiniz, Chrome‘daki donanım hızlandırma kapatıldığında nedense daha da hızlanıyor tarayıcı. Dolayısı ile arzu ederseniz, Yandex Browser’daki donanım hızlandırma seçeneğini de kapatmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz tekrar aynı bölümden aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Donanım Hızlandırma Nasıl Kapatılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sistem bölümündeki ilgili seçenekte yer alan onayı kaldırın.

Yandex Browser'da Donanım Hızlandırma Nasıl Kapatılır?

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