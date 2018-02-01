Geçtiğimiz Yandex Browser ile ilgili içeriğimizde favoriler panelini göstermek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise farklı dile sahip sayfalarda ortaya çıkan çeviri önerilerini kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Bu aslında faydalı bir özellik. Ancak sürekli olarak çeviri önerileri ile karşılaşmak, belki can sıkıcı olabilir. Tercih meselesi. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser’daki çeviri önerileri özelliğini tamamen devre dışı bırakmayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

Yandex Browser’da Çeviri Önerilerini Kapatmak