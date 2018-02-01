Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Yandex Browser’da Çeviri Önerilerini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:07 - Tarih: 25 Mayıs 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yandex Browser'da Çeviri Önerilerini KapatmakGeçtiğimiz Yandex Browser ile ilgili içeriğimizde favoriler panelini göstermek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise farklı dile sahip sayfalarda ortaya çıkan çeviri önerilerini kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Bu aslında faydalı bir özellik. Ancak sürekli olarak çeviri önerileri ile karşılaşmak, belki can sıkıcı olabilir. Tercih meselesi. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser’daki çeviri önerileri özelliğini tamamen devre dışı bırakmayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

Yandex Browser’da Çeviri Önerilerini Kapatmak

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Diller bölümündeki seçeneklerde yer alan onayı kaldırın.

Yandex Browser'da Çeviri Önerilerini Kapatmak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.680 yazıda 8.085 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık