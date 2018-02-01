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Yandex Browser’da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:47 - Tarih: 27 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Bul ve Kopyala Özelliğini KapatmakYandex Browser‘da bir yazıyı seçtiğimizde “Yandex ile bul” ve “Kopyala” şeklinde butonlar çıkıyor. Bu butonlar, daha hızlı hareket edebilmenizi sağlıyor. Ancak kullanım alışkanlığı göz önüne alındığında, bu butonları kaldırmak, devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex ile bul ve Kopyala adlı bu butonları kaldırmayı öğrenebilirsiniz. Elbette, aynı bölüm vasıtası ile ilgili butonları / özelliği tekrar aktive edebilirsiniz. Umarız yararlı bir açıklama olur.

AYRICA: Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • İçerik menüsü adlı bölümdeki ilgili seçenekte yer alan onayı kaldırın.

Yandex Browser'da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak

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