Yandex Browser‘da bir yazıyı seçtiğimizde “Yandex ile bul” ve “Kopyala” şeklinde butonlar çıkıyor. Bu butonlar, daha hızlı hareket edebilmenizi sağlıyor. Ancak kullanım alışkanlığı göz önüne alındığında, bu butonları kaldırmak, devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex ile bul ve Kopyala adlı bu butonları kaldırmayı öğrenebilirsiniz. Elbette, aynı bölüm vasıtası ile ilgili butonları / özelliği tekrar aktive edebilirsiniz. Umarız yararlı bir açıklama olur.

AYRICA: Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak