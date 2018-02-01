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Yandex Browser’da Bilgi Sağlayıcıları Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:32 - Tarih: 13 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Bilgi Sağlayıcıları KapatalımYandex Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz de… Bugün ise, Yandex Browser’da bilgi sağlayıcıları kapatmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Yeni sekme sayfasında bilgi sağlayıcılar söz konusu. Yani hava durumu, Yandex servislerinden bildirimler v.b. yer almaktadır. Ancak dilerseniz bunların tümünü kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Yandex Browser’da bilgi sağlayıcıları kapatabilmektesiniz.

AYRICA: Yandex Browser’ı Windows ile Birlikte Başlatmak

Yandex Browser’da Bilgi Sağlayıcıları Kapatalım

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.
  • Bilgi sağlayıcılar yeni sekmede bölümündeki seçenekleri kapatın.

Yandex Browser'da Bilgi Sağlayıcıları Kapatalım

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