Yandex Browser kullananların bildiği üzere, mükemmel bir Protect adlı koruma kalkanı mevcut. Bu koruma servisi, bizleri zararlı sitelerden ve olası güvenlik zafiyetlerinden maksimum derecede korumaktadır. Peki, şunu soralım. Yandex Browser’da banka kartları güvenliği nasıl sağlanır? Bunun için iki özelliği aktive etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra Güvenlik bölümüne de tıklayın. Ardından aşağıdaki iki seçeneği aktive etmeyi unutmayın.

AYRICA: Yandex Browser’da Eşitleme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser’da Banka Kartları Güvenliği Nasıl Sağlanır?