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Yandex Browser’da Antişok Özelliğini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:27 - Tarih: 19 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Antişok Özelliğini KapatmakYandex Browser aslında birçok açıdan tercih edilebilir bir tarayıcı. Örnek olarak, Antişok özelliğinin varsayılan olarak gelmesi de bu durumu pekiştirecek bir nitelik taşıyor. Antişok nedir? Rahatsız edici, istenmeyen veya yaş sınırı olabilecek reklamları otomatik olarak engelleyen bir özelliktir. Ancak, bu özelliği dilerseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Güvenlik ve gizlilik açısından kesinlikle faydalı bir özellik. Ancak sadece AdBlock kullanmak istiyorsanız, bu özelliği kapatabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da İndirilenler Konumunu Değiştirmek

Yandex Browser’da Antişok Özelliğini Kapatmak

  • Öncelikle tarayınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Uygunsuz reklam engelleme seçeneğini boş bırakın.

Yandex Browser'da Antişok Özelliğini Kapatmak

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