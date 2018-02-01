Yandex Browser’da Akıcı Kaydırma Kapatmak

Yeni nesil birçok tarayıcının akıcı kaydırma (smooth scrolling) özelliğini kullandığını geçmişte de vurgulamış idik. Yandex Browser da, bu özelliği default olarak kullanmaktadır. Ancak siz de benim gibi pek sevmiyorsanız bu özelliği, devre dışı bırakabilmeniz mümkündür. Bunun için ise araç çubuğuna browser://flags yazın ve ilerleyin. Smooth Scrolling seçeneğini aratın ve bu seçeneği Disabled olarak işaretleyin. Tarayıcınızı yeniden başlatın ve işte bütün işlemler bu kadar.

AYRICA: Yandex Browser ve Ana Şifre Hakkında