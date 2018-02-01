Yandex Browser’a Ana Sayfa Düğmesi Eklemek

Yandex Browser‘da maalesef ki sadece Yandex arama motoruna giden bir düğme mevcut. Yani standart olarak bu şekilde geliyor tarayıcı. Ancak dilerseniz Yandex Browser’a ana sayfa düğmesi ekleyebilir, Google olarak değiştirebilirsiniz bu ana sayfa bağlantısını. Nasıl mı? Şöyle ki, Yandex Browser da birçok tarayıcı gibi Chromium altyapısını kullandığı için, Chrome eklentilerini desteklemektedir. Bu yüzden aşağıdaki eklentiyi kurarak, ana sayfa düğmesi ekleyebilmektesiniz.

Adres: Awesome Second Home Button