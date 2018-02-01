Yandex Browser‘da birçok tarayıcıda olmayan özellikler mevcut. Örneğin, yeni sekme sayfasını sık kullanıyorsanız, bu sayfayı kişisel bir hâle getirmek mantıklı olabilir. Yandex Browser bizlere yeni sekme sayfası arka planın her gün otomatik olarak değişmesine olanak tanıyor. Dilerseniz bu özelliği aktif veya pasif hâle getirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, yeni sekme sayfasının arka planının her gün değişmesine yönelik ilgili özelliği aktive edebilirsiniz arkadaşlar.

AYRICA: Yandex Browser’ı Windows ile Birlikte Başlatmak

Yandex Browser Yeni Sekme Sayfası Arka Planı Her Gün Değişsin